Shoaib Malik: ସାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପରେ ଏବେ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ସୋଏବ...ଏହା ରହିଛି କାରଣ

Shoaib Malik:  ସାନିଆଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋଏବଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସାନା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଲଗାତାର ଆଫେୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି।

 

Oct 03, 2025, 09:04 PM IST

Shoaib Malik: ସାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପରେ ଏବେ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ସୋଏବ...ଏହା ରହିଛି କାରଣ

Shoaib Malik: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସୋଏବ ମଲିକ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ କାରଣ ପାଇଁ ଖବରରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ, ମଲିକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ତୃତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ବ୍ରେକଅପ୍ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି।

ସୋଏବ ମଲିକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାନା ଜାଭେଦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ ରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସହ ମଲିକଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ମଲିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାନା ଜାଭେଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ଗୁଜବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସାନିଆଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋଏବଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସାନା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଲଗାତାର ଆଫେୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି।

ସାନିଆଙ୍କ ସହ ବିବାହ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ସୋଏବ ମଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପତ୍ନୀ ସାନା ଜାଭେଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୋଏବ ମଲିକ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୦ରେ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ୧୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତା’ପରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସାନା ଜାଭେଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ସୋଏବ ଏବଂ ସାନା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି
ଯେତେବେଳେ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (ପିଏସ୍ ଏଲ୍) ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସାନା ଜାଭେଦଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସୋଏବ ମଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ସାନା ଏବଂ ସୋଏବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାନା ଏବଂ ସୋଏବ ଏବେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି।

