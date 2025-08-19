Women's ODI World Cup 2025: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା BCCI, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଖତରନାକ ଖେଳାଳି
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2888173
Zee OdishaOdisha Sports

Women's ODI World Cup 2025: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା BCCI, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଖତରନାକ ଖେଳାଳି

Womens ODI World Cup India Squad: ବିସିସିଆଇ ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

Womens ODI World Cup India Squad
Womens ODI World Cup India Squad

Womens ODI World Cup India Squad: ବିସିସିଆଇ ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଓପନର ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର ଫେରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଓପନର ଶେଫାଲି ବର୍ମା
ଶେଫାଲି ବର୍ମା ନିଜ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ୭ ମାସ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସିରିଜରେ ବର୍ମା ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୭୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଂଶ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩, ୩, ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶେଫାଲିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ, ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟକିପର), କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ସାୟାଲି ସତଘରେ, ରାଧା ଯାଦବ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ୟସ୍ତିକା ଭାଟିଆ (ୱିକେଟକିପର), ସ୍ନେହ ରାଣା ।

fallback

ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ।

  • ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
  • ୫ ଅକ୍ଟୋବର - ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
  • ୯ ଅକ୍ଟୋବର - ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
  • ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର - ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
  • ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର - ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
  • ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର - ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ
  • ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର - ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Women's ODI World Cup 2025
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା BCCI, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଖତରନାକ ଖେଳାଳି
Odisha vigilance
Odisha Vigilance:ଆୟ ବହିଃଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧି
top 10 news today
Top 10 News Today: ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
T20 Asia Cup 2025
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଏହି ଖେଳାଳି ହେଲେ ନୂତନ ଉପ-ଅଧିନାୟକ
Koraput news
Ganja Siezed: ୩୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ନମ୍ବର ବିହୀନ କମାଣ୍ଡର ଜବତ, ୩ ଗିରଫ
;