Womens ODI World Cup India Squad: ବିସିସିଆଇ ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଓପନର ଶେଫାଲି ବର୍ମା
ଶେଫାଲି ବର୍ମା ନିଜ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ୭ ମାସ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସିରିଜରେ ବର୍ମା ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୭୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଂଶ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩, ୩, ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶେଫାଲିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ, ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟକିପର), କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ସାୟାଲି ସତଘରେ, ରାଧା ଯାଦବ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ୟସ୍ତିକା ଭାଟିଆ (ୱିକେଟକିପର), ସ୍ନେହ ରାଣା ।
ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ।