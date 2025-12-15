ICC ନେଲା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର

ICC Player of the Month: ଶେଫାଲି ବର୍ମା କିଛି ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପାଇଁ ICC ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ICC Player of the Month: ଶେଫାଲି ବର୍ମା କିଛି ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପାଇଁ ICC ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି।
୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ଆହତ ହେବା ପରେ ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ସେ ୭୮ ବଲ୍ରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହିତ ୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ, ସେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନର୍ଭକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନଥିଲେ। ସେ ସାତ ଓଭରରେ ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା।
ଶେଫାଲି ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଫାଇନାଲରେ ଦଳର ସଫଳତାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଲି ବୋଲି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନିତ। ମୁଁ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ମୋର ସାଥୀ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ପରିବାର ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି।"
ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୫୬୭ ରନ ଏବଂ ୩୧ଟି ଦିନିକିଆରେ ୭୪୧ ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୯୦ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୨୨୨୧ ରନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।