IND W vs SL W: ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

IND W vs SL W 2nd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:24 PM IST

IND W vs SL W 2nd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ୧୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୧.୫ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ୧୨୯ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରି ଭିଷ୍ମୀ ଗୁଣରତ୍ନେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍  ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୩୮ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ନେହ ରାଣା ଅଧିନାୟକ ଚାମାରି ଆଟାପାଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ୨୪ ବଲ୍ ରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୩୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 

ଏହା ପରେ ହାସିନି ପେରେରା ଏବଂ ହର୍ଷିତା ସମରବିକ୍ରମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଗୀଦାରି କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୪ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ହର୍ଷିତା ମାଡାଭି ରନ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ହର୍ଷିତା ୩୨ ବଲ୍ ରେ ଚାରି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୩୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦଳ ଶେଷ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।

ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଶାଫାଲି ବର୍ମା ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ୨୯ ରନରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଧାନା ୧୧ ବଲରୁ ୧୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୫୮ ରନର ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା। ଜେମିମା ୧୫ ବଲରୁ ୨୬ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶଫାଲି ବର୍ମା ଏବଂ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ବାକି କାମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ହରମନପ୍ରୀତ ଶେଷରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଶଫାଲି ବର୍ମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ମା ୩୪ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୬୯ ରନ କରିଥିଲେ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୧୨ ବଲରୁ ୧୦ ରନ କରିଥିଲେ।

