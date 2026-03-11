Shivam Dubey: ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ପରେ ଚେହେରା ଲୁଚାଇ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିଲେ ଶିବମ ଦୁବେ, ଟିଟିଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପତ୍ନୀ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:23 PM IST

Shivam Dubey:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୨୫୦ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୨୦ତମ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ 'ଦୁବେ-ଦୁବେ' ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୁବେଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ବିମାନରେ ସିଟ ମିଳିଲାନି, ଟ୍ରେନରେ କଲେ ଯାତ୍ରା
ଫାଇନାଲ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନିଜ ସହରକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁବେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ, ସେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁମ୍ବାଇକୁ କୌଣସି ବିମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଟ୍ରେନ ଧରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଆମେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଏକ ଦ୍ରୁତ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା।" ଦୁବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜୁମ ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଏସି 3-ଟାୟାର ବଗିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ-ମୁମ୍ବାଇ ସୟାଜୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 

ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ
ଦୁବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଏସି 3-ଟାୟାର ଟିକେଟ ପାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ। ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ।" ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ କ୍ୟାପ୍, ମାସ୍କ ଏବଂ ଫୁଲ ହାତ ଥିବା ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ହିରୋ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଉପର ବର୍ଥରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆସିଲେ 
ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ସକାଳ ୫:୧୦ ରେ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଦୁବେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭିଡ଼ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ, କେତେକ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦୁବେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ "ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଚଢ଼ିବି," ଦୁବେ କହିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଚଢ଼ିବା ପରେ, ଦୁବେ ସିଧା ଉପର ବର୍ଥକୁ ଯାଇ ରେଳବାଇର ମାଟିଆ କମ୍ବଳରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଚିହ୍ନିବାରେ ଟିଟିଇ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ହୋଇଥିଲେ
ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ଟିଟିଇ ଟିକେଟ ଚେକ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୁବେ କହିଥିଲେ କି, "ଟିଟିଇ ପଚାରିଲେ, 'ଶିବମ୍ ଦୁବେ? ସେ କଣ କ୍ରିକେଟର?' ମୋ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜୁମ୍ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 'ନା, ନା, ସେ ଏଠାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ?' ତା'ପରେ ଟିଟିଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।" ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଦୁବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ଆଠ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୋଇ ରହିଲେ।

ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ ପୋଲିସର ସହାୟତା
ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଲେ, "ରାତିରେ, ମୁଁ ବର୍ଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ୱାଶରୁମକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋରିଭଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି।" ଶେଷରେ, ସେ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଦୁବେ ହସି କହିଲେ, "ପୁଲିସ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।"

ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ ହିରୋ
ଶେଷରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାରି ବର୍ଷର ପୁଅ, ଆୟାନ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ, ମେହୱିଶ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଉପର ବର୍ଥରେ ଲୁଚି ଘରକୁ ଫେରିବା ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। 

