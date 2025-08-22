Asia Cup 2025: ‘ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବେ ବାବର ଆଜମ’

Shoaib Akhtar On Babar Azam: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛି। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ଦଳ ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ।
PTV ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଶୋଏବ ଅଖତରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୪୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି? ସୋଏବ ଅଖତର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଏହା କ'ଣ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ତ୍ରି-ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳ? ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିବ? ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୧୩୦ ରନ କିମ୍ବା ୧୪୦ ରନ କରେ ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇପାରିବି ଯେ ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।"
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରେ ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ୨୦୨୫ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଖେଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ।
ବାବର ଆଜମ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ୧୨୮ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩୯.୮୩ ହାରରେ ୪୨୨୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୬ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟି୨୦ରେ ବାବରଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୧୨୨ ରନ୍। ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ।