Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Fifa World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର, ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଏହିଦଳର ଫୁଟବଲ ସହ ଖେଳ ଉପକରଣ

Fifa World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର, ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଏହିଦଳର ଫୁଟବଲ ସହ ଖେଳ ଉପକରଣ

Fifa World Cup 2026: ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା... ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି...

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 14, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:49 PM IST
Fifa World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର, ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଏହିଦଳର ଫୁଟବଲ ସହ ଖେଳ ଉପକରଣ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର, ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଏହିଦଳର ଫୁଟବଲ ସ
FIFA World Cup 20264 min ago
2
FIFA World Cup 202617 min ago
3
Odia News41 min ago
4
FIFA World Cup 202648 min ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago