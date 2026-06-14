Fifa World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍କୋରଲାଇନ୍ । ବିଜୟ-ପରାଜୟ ବ୍ୟତୀତ, ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଳି... ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ କାନସାସ୍ ସିଟି ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଉପକରଣ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା... ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଥିଲା... ଏବେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାନସାସ୍ ସିଟିରେ ଅଛି...
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା... ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି...
ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି... ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଖୋଜ ଜିନିଷପତ୍ରରେ ଅନେକ ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ ଜୋତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।