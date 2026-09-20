Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Asian Games 2026: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଲା, ଶୁଟିଂରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲା ମହିଳା ଟିମ୍

Asian Games 2026: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଲା, ଶୁଟିଂରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲା ମହିଳା ଟିମ୍

ଦଳର ତିନି ଶୁଟର—ଏଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍, ସୋନମ୍ ଉତ୍ତମ ମାସ୍କର ଓ ବିଦର୍ଶା କୋଚାଲୁମକଲ୍ ବିନୋଦ—ମହିଳା ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ପୋଡିୟମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏଲାଭେନିଲ୍ ଓ ସୋନମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 20, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:03 AM IST
Asian Games 2026: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଲା, ଶୁଟିଂରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲା ମହିଳା ଟିମ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କାଣ୍ଡ
2
3
4
5