/Asian Games 2026: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଲା, ଶୁଟିଂରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲା ମହିଳା ଟିମ୍

Asian Games 2026: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଲା। ଶୁଟିଂରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଛି। ମହିଳା ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍, ସୋନମ୍ ମାସ୍କର ଓ ବିଦର୍ଶା ବିନୋଦଙ୍କ ଦଳ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି।
ଏହି ସଫଳତା ସହ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ତା'ର ପଦକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୧୮୯୮.୦ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି।
ଦଳର ତିନି ଶୁଟର—ଏଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍, ସୋନମ୍ ଉତ୍ତମ ମାସ୍କର ଓ ବିଦର୍ଶା କୋଚାଲୁମକଲ୍ ବିନୋଦ—ମହିଳା ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ପୋଡିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏଲାଭେନିଲ୍ ଓ ସୋନମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟିଂ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।