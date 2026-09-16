Add Zee Business As A Preferred Source
App

Team India: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର!

ଶ୍ରେୟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍‌ର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର୍। ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଦୂରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଫିଟନେସ୍ ଫେରିପାଇବା ପରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଜରିଆରେ ସେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 16, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:44 PM IST
Team India: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭକ୍ତି ଓ ଭଲପାଇବାର ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ‘ମଙ୍ଗଳମୟୀ ତୁ ମା’ ମଙ୍ଗଳା’
2
3
4
5