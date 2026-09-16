Team India: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର!

Team India: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର। ଆହତ କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମଇଦାନରୁ ଦୂରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର୍ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ୍ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରେୟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର୍। ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଫିଟନେସ୍ ଫେରିପାଇବା ପରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଜରିଆରେ ସେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।
ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ ଥିଲେ ଶ୍ରେୟଙ୍କା
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୱୁମେନ୍ସ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଡ଼ଗଣ୍ଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୭ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର୍ ପ୍ରେମା ରାୱତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ଫିଟ୍ ନଥିବାରୁ ପ୍ରେମାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଜାପାନ ଗଲେ ଶ୍ରେୟଙ୍କା
ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ କୋଚ୍ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। BCCI ପକ୍ଷରୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଦଳରେ ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା।
ଏବେ ସେ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମା ରାୱତଙ୍କ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଲା ନାହିଁ।
୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଭାରତର ଅଭିଯାନ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ନିଶିନ୍ର ଆଇଚି ପ୍ରିଫେକ୍ଚୁରାଲ୍ କୋରୋଗି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ।
୨୦୨୨ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା। ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଫେରିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଦେଇପାରେ।