Shreyas Iyer: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିଦେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଏହି ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ

Shreyas Iyer Left Team India A Captaincy: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ହଠାତ୍ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
Shreyas Iyer Left Team India A Captaincy: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଆୟରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଆୟର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆୟରଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ।
ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଧିନାୟକ ପଦ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ହଠାତ୍ ଖେଳରୁ ବିରତି ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ୱାଇ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଚାରି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରୁ ଆୟରଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆୟରଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆୟରଙ୍କୁ ଚୟନ ନକରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ; ଆୟରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।