/ଟି-୨୦ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ..

IPL 2026 ପରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନୁହଁନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଅୟରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଶ୍ରେୟସ ଅୟରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇକର ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଶାନଦାର ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତୁମେ ଯେମିତି ଅଛ, ସେମିତି ରୁହ। ମୋର ନଜର ତୁମ ଉପରେ ରହିଛି।”
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାଭାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି IPLରେ ଶ୍ରେୟସ ଅୟରଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ରେୟସ କେବଳ ଟିମ୍କୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସିଧାସଳଖ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ଶ୍ରେୟସ ଅୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଈଶାନ କିଶନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ଶ୍ରେୟସ ଅୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଈଶାନ କିଶନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତାହା ଦେଖିବା ରୋଚକ ହେବ।