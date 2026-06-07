Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ଟି-୨୦ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ..

ଟି-୨୦ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ..

IPL 2026 ପରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନୁହଁନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଅୟରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 07, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:36 AM IST
ଟି-୨୦ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ..

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Rate: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...
Petrol Diesel price29 min ago
2
Comedian Death1 hr ago
3
Top 10 news1 hr ago
4
weather report2 hrs ago
5
top 10 news todayJun 06