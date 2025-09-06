India A Squad: ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ BCCI ଘୋଷଣା କଲା ଦଳ

India A vs Australia A: ଶନିବାର ଦିନ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି
ଶନିବାର ଦିନ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ-ଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳି ନଥିବାରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ନୂତନ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏ ଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ହେବ। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତ ଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ଅକ୍ଟୋବର ୩ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୫ରେ କାନପୁରରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବେ।
ଭାରତ ଏ ଦଳ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍, ଏନ ଜଗଦୀସନ (ୱିକେଟକିପର), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଉଇକେଟକିପର), ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଆୟୁଷ ବଦାନି, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ତନୁଶ କୋଟିଆନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ମାନବ ସୁଥାର, ୟଶ ଠାକୁର।