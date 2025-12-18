Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3045710
Zee OdishaOdisha Sports

Shubman Gill: ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳିବେ କି ଶୁବମନ ଗିଲ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକ

Shubman Gill News: ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦଳ ସହିତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:00 PM IST

Trending Photos

Shubman Gill News
Shubman Gill News

Shubman Gill News: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦଳ ସହିତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ଗିଲ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଗିଲ୍ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ୱିକେଟକିପର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ। ସାମସନ୍ ଚଳିତ ସିରିଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି।

ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗିଲଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟି୨୦ ଖେଳିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ନେଟ୍ସରେ ଏକ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟିଂ ସେସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେସନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଡ଼ାଉଥିଲେ। ବୁଧବାର ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବାରୁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ମାସରେ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ପୁନର୍ବାର ଖେଳିଥିଲେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଚଳିତ ସିରିଜ୍‌ରେ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଚାରି ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଶୂନ୍ୟ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ। ତଥାପି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ ଗିଲଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Shubman Gill
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳିବେ କି ଶୁବମନ ଗିଲ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକ
Dasmantpur IIC
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା...
Accident News
Accident News: ଆନନ୍ଦପୁର କୋଳିମାଟି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର
Delhi pollution
Delhi Pollution: କାହା ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ?ମହିଳା ନା ପୁରୁଷ; ରିପୋର୍ଟରେ ହେଲ
Political News
'ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ'- ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ