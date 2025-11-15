Shubman Gill Hospitalized: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ପଡିବେ ବାଦ?

Shubman Gill neck injury: ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସମୟରେ ରିଟାୟର ହର୍ଟ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
Shubman Gill Admitted To Hospital: ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ରିଟାୟର ହର୍ଟ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗିଲ ରାତିସାରା ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନଜରରେ ରହିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ସାଇମନ ହାର୍ମରଙ୍କ ବଲରେ ସ୍ଲଗ୍ ସ୍ୱିପ୍ ମାରିବା ସମୟରେ ଗିଲ୍ ନିଜ ବେକକେ କ୍ରାମ୍ପ୍ ହେବା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ରିଟାୟର ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଘାତ ହୋଇ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଚାରି ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବିରତି ପରେ ୩୫ତମ ଓଭରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ହାର୍ମରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଏକ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ କ୍ରାମ୍ପ୍ ଆସିଥିଲା। ଫିଜିଓ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ରିଟାୟାର ହର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିଲଙ୍କୁ ଉଡଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିସାରା ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନଜର ରଖାଯିବ।
ଭାରତର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାଙ୍କ ବେକରେ କିପରି ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସେ ହୁଏତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭଲରେ ଶୋଇ ନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।"
ଗିଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଭାବରେ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ସିରିଜ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଏଠାରେ ଦଳସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହି ମୋର୍କେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗିଲ୍ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମକୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭଲ ଭାଗୀଦାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସମୟ ଖରାପ ଥିଲା।"
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଏକ ବୟାନରେ କହିଥିଲା, "ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଭଲ ହେବା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।"