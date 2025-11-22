India vs South Africa: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିବେ ଶୁବମନ ଗିଲ? ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି

India vs South Africa ODI Series: ଶନିବାର ଦିନ ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶୁବମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ବେକରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ।
India vs South Africa ODI Series: ଶନିବାର ଦିନ ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶୁବମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ବେକରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।
ବିସିସିଆଇର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଆଘାତ କେବଳ ବେକରେ ଆଘାତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରିବ ନାହିଁ। କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗିଲ ବେକରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନଥିଲେ।
ଶୁବମନ ଗିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର MRI ସମେତ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଆଘାତ ମାଂସପେଶୀ କିମ୍ବା ଟିସୁ ଆଘାତ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଅଧିନାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ତଥାପି ସେ ଗତ ବର୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରିଜର୍ଭ ଓପନର ହୋଇପାରନ୍ତି। ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଘାତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଟି-୨୦ ଖେଳିବେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ବିରତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ODI ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଡାନ ମାକ୍ରମଙ୍କୁ T20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।