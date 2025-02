ind vs pak: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ଶୁବମନ

ind vs pak:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ ମହାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହି ଦିନଟି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ’ଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ତାହା ଗିଲ୍ କହିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ରେ ଖେଳାଯିବ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅନେକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କହିଥିଲେ, “ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏତେ କାକର ପଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ କାକର ନାହିଁ, ଧୀମା ୱିକେଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌କୁ ରୋଟେଟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଠାରେ ଖେଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଧ୍ୟ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଟେଟ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ।”

ଗିଲ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ୱିକେଟରେ ଖେଳିବୁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍କୋର ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏହି ୱିକେଟରେ ଆମ ପାଇଁ ୩୦୦କିମ୍ବା ୨୮୦ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର ହେବ, କିମ୍ବା ଯଦି ୱିକେଟ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଖେଳେ ତେବେ ଆମେ ୩୫୦ କିମ୍ବା ୩୬୦ ସ୍କୋର କରିପାରିବା। ଆମର ମନରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ।”

@ShubmanGill speaks to the media ahead of the epic India vs Pakistan clash in the Champions Trophy 2025

