Shubman Gill: ଗିଲ୍ ଅସୁସ୍ଥ; ଟେନସନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ?
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2893871
Zee OdishaOdisha Sports

Shubman Gill: ଗିଲ୍ ଅସୁସ୍ଥ; ଟେନସନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ?

Shubman Gill Health Update: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୧୭ ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସୁଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:56 PM IST

Trending Photos

Shubman Gill News
Shubman Gill News

Shubman Gill News: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୧୭ ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସୁଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହା ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଫିଜିଓ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍‌ରେ ଉତ୍ତର ଜୋନ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ।

ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଗିଲ୍?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟର କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରଣା ଓ ରିଙ୍କୁ ସିଂ।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଖେଳାଳି: ପ୍ରସୀଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରିୟାନ୍ ପାରାଗ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟଶ୍ୱାଲ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Shubman Gill
ଗିଲ୍ ଅସୁସ୍ଥ; ଟେନସନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ?
Odia News
ରାଜ ଭବନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Fire department
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖାଲି ପଦବୀ
Hirakud Dam
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୪ଟି ଗେଟ୍‌ ଖୋଲିଲା, ୮ଟି ଗେଟରେ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
Department of Posts
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ ରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା ଡାକ ସେବା
;