Shubman Gill: ଗିଲ୍ ଅସୁସ୍ଥ; ଟେନସନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ?

Shubman Gill Health Update: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୧୭ ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସୁଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ।
ଏସିଆ କପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଗିଲ୍?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଏସିଆ କପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟର କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରଣା ଓ ରିଙ୍କୁ ସିଂ।
ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଖେଳାଳି: ପ୍ରସୀଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରିୟାନ୍ ପାରାଗ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟଶ୍ୱାଲ।