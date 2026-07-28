Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Test Series: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ-ରାହୁଲ ଉପଅଧିନାୟକ

Test Series: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ-ରାହୁଲ ଉପଅଧିନାୟକ

ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅନୁଭବୀ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ସାରାଂଶ ଜୈନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାରାଂଶଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯାହା ଚୟନର ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 28, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:27 PM IST
Test Series: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ-ରାହୁଲ ଉପଅଧିନାୟକ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! CJP ଖାରଜ କଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦଳ ପ୍ରସ୍ତାବ
Dharmendra Pradhan Resignation1 hr ago
2
Satyam Dixit1 hr ago
3
Top 10 news2 hrs ago
4
Petrol Diesel price2 hrs ago
5
Odisha Rain3 hrs ago