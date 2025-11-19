Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3010280
Zee OdishaOdisha Sports

Gill injury update: ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କଲା ବିସିସିଆଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ କି ଅଧିନାୟକ?

Gill Injury Update: ଶୁବମନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଜବାବ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଦଳ ସହିତ ଗୁଆହାଟୀ ଯିବେ। ବୋର୍ଡ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:11 PM IST

Trending Photos

Shubman Gill injury update
Shubman Gill injury update

Shubman Gill injury update: କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମାନ ଗିଲଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଜାରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କି? ଯଦିଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଅଛି।

ବୁଧବାର ଦିନ ବିସିସିଆଇ ଏହାର ମେଡିକାଲ ଅପଡେଟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁବମନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଜବାବ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଦଳ ସହିତ ଗୁଆହାଟୀ ଯିବେ। ବୋର୍ଡ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

୨୨ ନଭେମ୍ବର ଶନିବାର ଠାରୁ ଗୁଆହାଟିର ବାରସାପରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ୧୯ ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୁଆହାଟୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ନଭେମ୍ବର ୨୧ ରେ ଶୁବମାନ ଗିଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କାରଣ ବେକରେ ଆଘାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଏହି ଆଘାତ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଝଟକା ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାନଜମେଣ୍ଟ ସବୁକିଛିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।

 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Shubman Gill
ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କଲା ବିସିସିଆଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡିବେ କି ଅଧିନାୟକ?
Rahul Gandhi
ରାହୁଲଙ୍କୁ ବିଚାରପତି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସମେତ ୨୭୨ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଖୋଲା ଚିଠି
Top 10 Zee Odisha News headlines
Top 10 Zee Odisha News headlines: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଖବର
nitish kumar
୨୦ ନଭେମ୍ବରରେ ୨୦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୧୦ମ ଥର ସିଏମ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର
HD Kuamaraswamy met CM
ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଠନ କଲେ କମିଟି