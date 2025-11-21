Advertisement
India vs South Africa: ଭାରତି ବିପକ୍ଷରେ ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଆଫ୍ରିକା

India vs South Africa: ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ODI ଏବଂ T20I ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏଡାନ୍ ମାକର୍ମ ଟି୨୦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

 

Nov 21, 2025, 10:58 PM IST

India vs South Africa: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ୩୦ ରନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ODI ଏବଂ T20I ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏଡାନ୍ ମାକର୍ମ ଟି୨୦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଏବେ ODI ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକଦିବସୀୟ ଦଳରୁ ଆନରିଚ୍ ନୋର୍କିଆଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ରୁବିନ୍ ହର୍ମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଆଫ୍ରିକାର ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଡି କକ୍‌ଙ୍କ ହାରାହାରି ୫୦.୮୮ ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୪୨.୨୩। ରିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଞ୍ଚି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ରାୟପୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ଦଳ:
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ଅଟନିଏଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, କର୍ବିନ ବୋଶ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେବିସ୍, ନନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ରୁବିନ୍ ହରମନ, କେଶବ ମହାରାଜ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଏଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ପ୍ରେନେଲାନ୍ ସୁବ୍ରାୟାନ୍

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି୨୦ ଦଳ:
ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (ଅଧିନାୟକ), ଅଟନିଏଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, କର୍ବିନ୍ ବୋସ୍, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେବିସ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫରେରା, ରିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ମାର୍କୋ ଜନସନ୍, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, କ୍ୱେନା ମଫାକା, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗିଡି, ଅନ୍ରିଚ୍ ନୋର୍ଟଜେ, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ, କେଶବ ମହାରାଜ।

 

Jagdish Barik

