IND vs SA 2nd Test: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଲା 'ପାହଡ଼' ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରାଜୟ ମୁହାଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!

IND vs SA 2nd Test Day 4: ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୫୪୯ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି।
Trending Photos
IND vs SA 2nd Test Day 4: ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୫୪୯ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସ୍କୋର ୧୫.୫ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୭ ରନ ଥିଲା। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୨ ରନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୪ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ (୧୩) ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ (୬) ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୭୮.୩ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୬୯ ରନ କରି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ ୧୮୦ ବଲ୍ ରେ ୯୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୯ଟି ଛକା ମାରଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଷ୍ଟବସ୍ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି (୬୮ ବଲ୍ ରେ ୪୯)ଙ୍କ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୦୧ ଏବଂ ୱାଇଆନ୍ ମୁଲଡର (୬୯ ବଲ୍ ରେ ୩୫ ଅପରାଜିତ)ଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୮୨ ରନର ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ। ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ୩୫, ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ୨୯ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ତିନୋଟି ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୪ଟି ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୮୯ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତ ୨୦୧ ରନ୍ ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୮୮ ରନ୍ ର ବଡ଼ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ଏବେ ଗୌହାଟି ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ କେବେବି ୪୪୫ ରନ୍ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ୫୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି।