Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2980613
Zee OdishaOdisha Sports

England vs South Africa: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

South Africa Stuns England in Semi-Finals: ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୧୨୫ ରନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:29 PM IST

Trending Photos

England vs South Africa
England vs South Africa

England vs South Africa: ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୧୨୫ ରନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୧୯ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୫୦ ଓଭର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରି ନ ଥିଲା ଏବଂ ୪୨.୩ ଓଭରରେ ୧୯୪ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।

ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୪୩ ବଲରୁ ୨୦ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ମାରି ୧୬୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିବା ତାଜମିନ୍ ବ୍ରିଟ୍ସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୧୬ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। 

ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପତନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଇନିଂସ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦଳ ୨୦୨ ରନ୍ ରେ ଛଅ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱୋଲଭାର୍ଡଙ୍କ ଇନିଂସ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସଞ୍ଜୀବନି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇନିଂସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା ବରଂ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଇନିଂସର ୪୮ତମ ଓଭରରେ ୱୋଲଭାର୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଲିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ ୧୦ ଓଭରରେ ୪୪ ରନ୍ ଦେଇ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଲରେନ୍ ବେଲ୍ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

୩୨୦ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ନାଟ୍ ସିୱର୍ ବ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଲିସ୍ କ୍ୟାପସି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୭ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି କିଛି ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। 

କ୍ୟାପସି ଏବଂ ବ୍ରଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାପସି ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ନାଟ୍ ସିୱର୍ ବ୍ରଣ୍ଟ ୬୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ମାରିଜାନ୍ କାପ୍ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ICC Women Cricket
ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
top 10 news today
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ T20 ବାତିଲ୍, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Train cancelled
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାଲିମାର ଷ୍ଟେସନ୍‍ର ଆଧୁନିକୀକରଣ: ୩୨ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
Lingaraj Temple
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସେବକ ଅଶାନ୍ତି: ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ନୋହିଲା
Breakup Leave
ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଛି ଛୁଟି ଦରକାର...କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଭାଇରାଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବସ୍ ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା