'ଖେଳଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହଁନ୍ତି', ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦକୁ ନେଇ ବିରାଟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚେତାବନୀ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ (Virat Kohli) ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରୁ ହଟାଇବା ପରେ ବିଭନ୍ନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । BCCI ନିକଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକରୁ ହଟାଇ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ (Rohit Sharma) ନୂତନ ଅଧିନାୟକ କରିଛି, ଯାହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ (Team India) ନେଇ ବିବାଦିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର (Anurag Thakur) ବୁଧବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଇସାରା ଇସାରା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏହି ଚେତାବନୀ

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଖେଳଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି । ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, 'ଖେଳ ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି । କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତାହା ସୂଚନା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଆସୋସିଏସନ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ବ । ସେ ଏହା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ।"

ବିସିସିଆଇଦେଲା ଏହି ବଡ ବୟାନ

ଯଦିଓ ବିସିସିଆଇ ଟି-20 ଏବଂ ODI ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଧିନାୟକ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତେଣୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଇନ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରୁ ହଟାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇନାହିଁ । ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ କୋହଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି । ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ।

Sports is supreme & nobody is bigger than sports. I can't you give info as to what's going on b/w which players in what game. It's the job of concerned federations/associations. It'll be better if they give info: Sports Min Anurag Thakur when asked about rift b/w 2 BCCI Captains pic.twitter.com/6rn0fhuyRF

— ANI (@ANI) December 15, 2021