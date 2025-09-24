Asia Cup 2025:ଆଜି ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ -ବାଂଲାଦେଶ ଟକ୍କର
Asia Cup 2025:ଆଜି ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ -ବାଂଲାଦେଶ ଟକ୍କର

IND vs BAN Asia Cup 2025: ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ର ସୁପର-୪ ରାଉଣ୍ତରେ  ଆଜି ଭାରତ -ବାଂଲାଦେଶ  ସାମ୍ନାସାମି ହେବେ। ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଥିଲେ ହେଁ,  ବାଲାଦେଶ ବିଜୟ ପାଇଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଖଟାଇବ।  ପରାଜିତ ହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:40 AM IST

Asia Cup 2025:ଆଜି ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ -ବାଂଲାଦେଶ ଟକ୍କର

IND vs BAN Asia Cup 2025: ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ର ସୁପର-୪ ରାଉଣ୍ତରେ  ଆଜି ଭାରତ -ବାଂଲାଦେଶ  ସାମ୍ନାସାମି ହେବେ। ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଥିଲେ ହେଁ,  ବାଲାଦେଶ ବିଜୟ ପାଇଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଖଟାଇବ।  ପରାଜିତ ହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ୨୦୨୪ ଆରମ୍ଭରୁ  ଇତି ମଧ୍ୟରେ  ଭାରତ ୩୫ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।  ଏସିଆ କପ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଜୟର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି।ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ  ଭାରତ୧୭ଟି-ଟେଣ୍ଟି ଖେଳିଛି। ଏଥିରୁ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି।  ୨୦୧୯ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକମାତ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ALSO READ: Gold Rate Hike: ଦଶହରା ଓ ଦୀପାବଳିରେ କମିବ ନା ବଢିବ ସୁନା ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ?

ତେଣୁ ଭାରତକୁ ହରାଇବା ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବାରେ କ୍ଷମତା  ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟରେ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର୍ ରେହେମାନ୍ ଓ ମେହଦି ହାସାନ୍ ଯୋଡୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଉନ୍ନତ ବୋଲିଂ କରିବାର ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଗତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଉଭୟ ୫ଟି ଓ୍ବିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଆଜି ଏକାଦଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ନିରିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏକାଶରେ  ସେଭଳି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ବିଜୟୀ ଏକାଦଶ ନେଇ ଦଳ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ତକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।  ଦୁବାଇର ପିଚ୍ ମନ୍ଥର ହୋଇ ସାରିଛି।  ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଭର ଗୁଡିକରେ  ଦ୍ରୃତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟକର।  ସ୍ପିନର ମାନେ ପିଚ୍ ର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରରିବେ। ତେଣୁ ଟସ୍ ଜିତି ବିଜୟୀ ଦଳ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିସ୍ପତ୍ତି ନେବା  ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଟି  ଭାରତ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। । 

