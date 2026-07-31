Add Zee Business As A Preferred Source
App

CWG 2026: ୪୮ କେଜି ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଜୁଡୋକା ଅସ୍ମିତା

CWG 2026: ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ଅସ୍ମିତା ଦେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ,ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନଥିଲେ। ଅସ୍ମିତା ଫାଇନାଲରେ କାନାଡାର ହାଇଡି କାଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 31, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:24 PM IST
CWG 2026: ୪୮ କେଜି ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଜୁଡୋକା ଅସ୍ମିତା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ବଢିଲା ପିଏମ୍ କ
2
3
4
5