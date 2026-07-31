CWG 2026: ୪୮ କେଜି ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଜୁଡୋକା ଅସ୍ମିତା

CWG 2026: ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ଅସ୍ମିତା ଦେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ,ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନଥିଲେ। ଅସ୍ମିତା ଫାଇନାଲରେ କାନାଡାର ହାଇଡି କାଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ସେମିଫାଇନାଲରେ, ସେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମର ଶଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଅସ୍ମିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଜୁଡୋରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲରେ, ହର୍ଷ ସିଂହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପେଡ୍ରୋ କାର୍ଲୋସ ଆଣ୍ଟୁନ୍ ନେଟୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ।
ଅସ୍ମିତା ଦେ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଜୁଡୋରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଇପ୍ପୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଭା ଇୱିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମର ଶ’ଙ୍କୁ ୧-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ରେ, ଅସ୍ମିତା କାନାଡାର ହାଇଡି କ୍ୱାଚ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୋର (ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ) ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହିତ, ସେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜୁଡୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ।
ଅସ୍ମିତା ଦେ ତ୍ରିପୁରାର ବେଲୋନିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୁଡୋ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ,ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଏବଂ ୮୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ, ସେ ଜୁଡୋ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯଶପାଲ ସୋଲାଙ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୋପାଳର (SAI) ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପୋଡିୟମ୍ ସ୍କିମ୍ (TOPS) ବିକାଶ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା।
କନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମୋଟ ୧୮ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୪ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧୦ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୪ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ, ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ୯ମ ଦିନ। ଜୁଡୋ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।