/CWG 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍,୬୦ କିଗ୍ରା ଓଜନ ବର୍ଗରେ ହର୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

CWG 2026: ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ଦମଦାର ବିଜୟ। ମିଳିଛି ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଅସ୍ମିତା ଦେ ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ,ହର୍ଷ ସିଂହ ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜୋଶୁଆ କାଟ୍ଜଙ୍କୁ ୧୦-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୁଡୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି
ହର୍ଷ ସିଂହ କିଏ?
ହର୍ଷ ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଉଦୀୟମାନ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୌଶଳ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି:
ହର୍ଷ ସିଂହ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଜୁଡୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅନେକ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା,କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ନଥିଲେ। ହର୍ଷ ଏହି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ,ଭାରତର ଅସ୍ମିତା ଦେ ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ କାନାଡାର ହାଇଡି କ୍ୱାଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜୁଡୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ।
ଭାରତର ପଦକ ତାଲିକାରେ ବୃଦ୍ଧି
ହର୍ଷ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଭାରତକୁ ୧୮ ପଦକ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ମଜବୁତ କରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ୮ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।