Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /CWG 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍,୬୦ କିଗ୍ରା ଓଜନ ବର୍ଗରେ ହର୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

CWG 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍,୬୦ କିଗ୍ରା ଓଜନ ବର୍ଗରେ ହର୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

CWG 2026: ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ଦମଦାର ବିଜୟ। ମିଳିଛି ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଅସ୍ମିତା ଦେ ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ,ହର୍ଷ ସିଂହ ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 31, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:52 PM IST
CWG 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍,୬୦ କିଗ୍ରା ଓଜନ ବର୍ଗରେ ହର୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
Image Credit: ୬୦ କିଗ୍ରା ଓଜନ ବର୍ଗରେ ହର୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CWG 2026: ୪୮ କେଜି ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଜୁଡୋକା ଅସ୍ମିତା
2
3
4
5