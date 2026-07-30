Commonwealth Games 2026: ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଚମକିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ,ନୀରଜ ୭୯.୬୧ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଅର୍, ରୋହିତ ଯାଦବ ଏବଂ ଯଶବୀର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ସାଧାରଣତଃ ସହଜରେ ୮୦ ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ସେ କେବଳ ୭୯.୬୧ ମିଟର ପାରି ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୋମେଶ ପାଥିରାଗେ ୮୨.୮୪ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା:
ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ଖେଳାଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ ୭୮ .୬୩ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା:
ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) - ୮୨.୮୪ ମିଟର
ଏଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ (ଗ୍ରେ ନାଡା) - ୮୧.୨୯ ମିଟର
ଡାଉ ସ୍ମିଟ୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) - ୮୦.୬୪ ମିଟର
ବେନ୍ ଇଷ୍ଟ (ଇଂଲଣ୍ଡ) - ୮୦.୩୮ ମିଟର
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା (ଭାରତ) -୭୯.୬୧ ମିଟର
କାମେରନ ମ୍ୟାକଇଣ୍ଟାୟର (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) - ୭୮.୯୧ ମିଟର
ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ (ପାକିସ୍ତାନ) - ୭୮.୬୩ ମିଟର
କୀଶାନ ଷ୍ଟ୍ରାଚାନ (ବାହାମସ) - ୭୮.୬୦ ମିଟର
ରୋହିତ ଯାଦବ (ଭାରତ) - ୭୮.୩୭ମିଟର
ଯଶବୀର ସିଂହ (ଭାରତ) - ୭୮.୩୬ ମିଟର
କୀଶାନ ୱାଲକଟ (ତ୍ରିନିଦାଦ) -୭୮.୨୬ ମିଟର
ଚିନେଚେରେମ ନନାମଡି (ନାଇଜେରିଆ) - ୭୫.୨୭ ମିଟର
ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୧୨:୪୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ୨୦୨୨ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ଅର୍ଶଦ ୨୦୨୨ ରେ ୯୦.୧୮ ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।