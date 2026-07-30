Add Zee Business As A Preferred Source
App

Commonwealth Games 2026:ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା;ଜାଭଲିନ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା

Commonwealth Games 2026: ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଚମକିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:29 PM IST
Commonwealth Games 2026:ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା;ଜାଭଲିନ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
Image Credit: ଜାଭଲିନ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Idol Winner Jyotirmayee Nayak: ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧି
Indian Idol Champion1 hr ago
2
Chicken Biryani3 hrs ago
3
flood situation in odisha9:41 AM IST
4
Dot Pen Odia Movie7:53 AM IST
5
E20 Petrol7:30 AM IST