IPL 2027: IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ CSK କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ହେଡ କୋଚ ହେଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବୋଲର...

IPL 2027: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ (IPL 2027) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। (CSK) ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଜାହିର ଖାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ IPLରେ ଚେନ୍ନାଇର ଷଷ୍ଠ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜାହିର ଖାନଙ୍କର IPLରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଅପାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି କାନାଡାର ଭାନକୁଭର ଆଙ୍କର୍ସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
୨୦୧୭ ମସିହାରେ IPLରୁ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଅବସର ନେବା ପରେ, ଜାହିର ଖାନ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଂଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୯ IPL ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଦଳର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାହିର ସମ୍ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଦଳର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଜାହିର ଏବେ CSKରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଯିଏ ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଚେନ୍ନାଇକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ଲେମିଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସହିତ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ, CSKର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଜାହିର ଖାନ IPLରେ ୧୦୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ୨୭.୨୭ ହାରରେ ୧୦୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ ୬୧୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।CSKରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ, ଜାହିର କହିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଅଂଶ ହେବା ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଦଳର ମାଲିକାଣୀ ରୂପା ଗୁରୁନାଥ ଜାହିରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଯେ ଜାହିର ଖାନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବେ। ଜାହିରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଖେଳ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ପୋଷଣ କରିବାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଦସ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।