Add Zee Business As A Preferred Source
App

IPL 2027: IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ CSK କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ହେଡ କୋଚ ହେଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବୋଲର...

IPL 2027: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ (IPL 2027) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। (CSK) ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 21, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:37 PM IST
IPL 2027: IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ CSK କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ହେଡ କୋଚ ହେଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବୋଲର...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Leave Cancelled: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
2
3
4
5