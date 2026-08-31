Lionel Messi: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟ୍ବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେସି। ସେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ତିନି ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିଠିରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମେସିଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅବସର ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ମେସିଙ୍କ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଜୁଲାଇରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା,କିନ୍ତୁ ସ୍ପେନ୍ ଠାରୁ ହାରିଗଲା।
ତାଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ମେସି ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଫାଇନାଲ୍ ପରଠାରୁ ବହୁତ ସମୟ ଏବଂ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ,ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ଅବସର ନେଉଛି। ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ଗଭୀର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ।
ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲି "ମେସି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲି, କେବଳ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜିତିଥିଲୁ, ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତା' ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ।" ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏହି ଜର୍ସି ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି ଆଣିବା ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦେଇ ଆସିଛି।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି।" ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିବି। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।"
ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର:
ମେସି ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୫ରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ୨୦୭ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୨୫ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ୬୮ ଗୋଲରେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମେସି ମୋଟ ୧୭,୧୨୦ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ମେସିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୨୦୨୨ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମେସି ମୋଟ ୩୪ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨୧ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।