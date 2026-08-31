Add Zee Business As A Preferred Source
App

Lionel Messi: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟ୍‌ବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି

Lionel Messi: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟ୍‌ବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେସି। ସେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ତିନି ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିଠିରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 31, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:24 PM IST
Lionel Messi: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟ୍‌ବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ,ଅନ୍ତର୍ଜାତ
2
3
4
5