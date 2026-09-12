Blind Cricket Asia Cup:ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ୩ ଓଡ଼ିଆ

Blind Cricket Asia Cup: ୨୦୨୬ ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ୨୪ ଜଣିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ବେହେରା, ନକୁଲା ବଦନାୟକ ଏବଂ ସୁଖାରାମ ମାଝୀ। ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (CABI) ଶନିବାର ଢାକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୨୪ ଜଣିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ।
ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଦଶନ୍ଧିର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଫେରିଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚୟନ ଶିବିର ପରେ ଭାରତର ୨୪ ଜଣିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ତାଲିମ, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନିଂ ସେସନ୍, କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଫିଟନେସ୍, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦଳ ମିଶ୍ରଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ।କେରଳର କୋଚିରେ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ୨୦୧୬ ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଭାରତର ୨୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳ: ନରେଶ ତୁମ୍ଦା, ସଂଜୟ କୁମାର ଶାହା, ଦେବରାଜ ବେହେରା, ଅଶୋକ ରେଡ୍ଡୀ, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଶର୍ମା, ମୁକେଶ କୁମାର ରାୱତ, ସାୟନ୍ତ କେ.ବି, ଗୋଲୁ କୁମାର, ଡୁନା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବରାଓ , ରାମବୀର ସିଂ, ଲୋକେଶ, ମନୀଷ କୁମାର, ନାକୁଲା ବାଦନାକ, ଦୀପନ ସିଂ ରାଖନ କେ, ଦୁର୍ଗା ରାଓ ଟମ୍ପାକି, ସୁନୀଲ ରମେଶ, ସୁଖ୍ରମ ମାଜି, ଏ ରବି, ଦୀନେଶ ରଥଭା, ଦୀପକ ଏବଂ ଗାମ୍ବିର ଏସ ଚୌହାନ ।