Add Zee Business As A Preferred Source
App

Blind Cricket Asia Cup:ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ୩ ଓଡ଼ିଆ

Blind Cricket Asia Cup: ୨୦୨୬ ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ୨୪ ଜଣିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 12, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:21 PM IST
Blind Cricket Asia Cup:ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ୩ ଓଡ଼ିଆ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BRICS ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା ସହ ରାଉରକେ
2
3
4
5