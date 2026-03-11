IPL 2026 Schedule: BCCI ଘୋଷଣା କଲା IPL ମ୍ୟାଚ୍ ର ସୂଚୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର କାହା ସହ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?

IPL 2026 Schedule: କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ? ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗତ ସିଜିନ୍, IPL 2025 ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଦଳ RCB IPL 2026 ଆରମ୍ଭ କରିବ। IPL 2026ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ RCB ଏବଂ SRH ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର M ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
IPL 2026 Schedule: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର 19ତମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। IPL 2026 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେତୁ, BCCI କେବଳ 20 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ଖେଳିବେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ IPL 2026 ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ, BCCI ପ୍ରଥମ 20 ଦିନ ପାଇଁ IPL କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ RCB ଏବଂ SRH ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ RCB ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳିବ। ତଥାପି, BCCI ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିପାରେ।
କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ? ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗତ ସିଜିନ୍, IPL 2025 ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଦଳ RCB IPL 2026 ଆରମ୍ଭ କରିବ। IPL 2026ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ RCB ଏବଂ SRH ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର M ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
IPL 2026 ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
------------------------
RCB vs SRH, ମାର୍ଚ୍ଚ 28, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
MI vs KKR, ମାର୍ଚ୍ଚ 29, ମୁମ୍ବାଇ
RR vs CSK, ମାର୍ଚ୍ଚ 30, ଗୌହାଟୀ
PBKS vs GT, ମାର୍ଚ୍ଚ 31, ମୁଲାନପୁର
LSG vs DC, ଏପ୍ରିଲ 1, ଲକ୍ଷ୍ନୌ
KKR vs SRH, ଏପ୍ରିଲ 2, କୋଲକାତା
CSK vs PBKS, ଏପ୍ରିଲ 3, ଚେନ୍ନାଇ
DC vs MI, ଏପ୍ରିଲ 4, ଦିଲ୍ଲୀ
GT vs RR, ଏପ୍ରିଲ 4, ଅହମଦାବାଦ
SRH vs LSG, ଏପ୍ରିଲ 5, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
RCB vs CSK, ଏପ୍ରିଲ 5, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
KKR vs PBKS, ଏପ୍ରିଲ 6, କୋଲକାତା
RR vs MI, ଏପ୍ରିଲ 7, ଗୌହାଟୀ
DC vs GT, ଏପ୍ରିଲ 8, ଦିଲ୍ଲୀ
KKR vs LSG, ମାର୍ଚ୍ଚ 9, କୋଲକାତା
RR vs RCB, ଏପ୍ରିଲ 10, ଗୌହାଟୀ
PBKS vs SRH, ଏପ୍ରିଲ 11, ମୁଲାନପୁର
CSK vs DC, ଏପ୍ରିଲ 11 ଚେନ୍ନାଇ
LSG vs GT, ଏପ୍ରିଲ ୧୨, ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ଏମଆଇ ବନାମ ଆରସିବି, ଏପ୍ରିଲ ୧୨, ମୁମ୍ବାଇ
