Junior Asia Cup: ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆୟୋଜକ ଚୀନକୁ ୧-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାର ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସାନିକା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାନେଙ୍କ୧୭ ମିନିଟର ଗୋଲ ଭାରତକୁ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଏବଂ FIH ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ AHF ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଟିମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଟାଇଟଲର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଲ ହୋଇନଥିଲା। ୧୭ ମିନିଟରେ ଭାରତର ସଫଳତା ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାନିକା ଗୋଲ ଦେଇ ଦଳକୁ ୧-୦ ର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଗୋଲ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଶେଷ ହ୍ୱିସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ୧-୦ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ AHF ମହିଳା ଜୁନିଅର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଲେ। ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୯-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୫-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁପ୍ରିୟା ଏହି ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲା, ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହାରି ଗୋଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଲିଟ୍ ପୁଲ୍ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା।