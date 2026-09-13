Add Zee Business As A Preferred Source
App

Junior Asia Cup:ଚାଇନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍

Junior Asia Cup: ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆୟୋଜକ ଚୀନକୁ ୧-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାର ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସାନିକା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାନେଙ୍କ୧୭ ମିନିଟର ଗୋଲ ଭାରତକୁ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଏବଂ FIH ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 13, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:38 PM IST
Junior Asia Cup:ଚାଇନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହ
2
3
4
5