Shreyas Iyer Injury Update: ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍,ଖେଳିବେ କି ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍?

Shreyas Iyer Injury Update: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜିରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପରେ, ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପଡିଆରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:59 PM IST

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍:
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କଥା ହୋଇ ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ତାରିଖ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଅୟର୍ ଫେରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅୟର୍ ବ୍ୟାଟିଂରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଅୟର୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ "ଚାରରୁ ଛଅ" ଦିନ ବିତାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆୟରଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜିମ୍‌ରେ ନିୟମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ସେଠାରେ ଚାରିରୁ ଛଅ ଦିନ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରି, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ପଠାଯିବ ନାହିଁ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ସିଡନୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଓ ପାଟିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍‌ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ୩ ରୁ ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।

Narmada Behera

