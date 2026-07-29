Add Zee Business As A Preferred Source
App

ICC Ranking:ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ଶୁବମନ ପୁଣି ନମ୍ବର-୧, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ...

ICC Ranking: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୁଣିଥରେ (ICC) ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:38 PM IST
ICC Ranking:ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ଶୁବମନ ପୁଣି ନମ୍ବର-୧, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hotel Management Course: ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ପରେ କେଉଁ ଠାରେ ମିଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
Hotel Management Course43 min ago
2
mahaprabhu jagannath2 hrs ago
3
Vedanta8:18 AM IST
4
Odisha Share Market Course7:34 AM IST
5
Jagannath Temple6:31 AM IST