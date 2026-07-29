ICC Ranking:ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ଶୁବମନ ପୁଣି ନମ୍ବର-୧, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ...

ICC Ranking: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୁଣିଥରେ (ICC) ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ T20I ସିରିଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ T20I ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ୨୩୦ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି୪୮ ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ODI ରାଙ୍କିଂରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ(Daryl Mitchell) ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜରେ ଖେଳି ନଥିବାରୁ ,ଯାହା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷ ODI ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଚେଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଚେଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। T20I ରାଙ୍କିଂରେ, ଭାରତର ଇଶାନ କିଶାନ ୯୧୦ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଶାନ କିଶାନ ସମ୍ପ୍ରତି ୯୧୬ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୯୩୧) ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମାଲାନ (୯୧୯) ପରେ T20I ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ।
ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧୫୧ ରନ କରିଥିବା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୩୦ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୪୮ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ତିଲକ ବର୍ମା ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସାତ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୨୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ନୋଇ ୩୧ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଟି-୨୦ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ୪୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ସ୍ଥାନ ଖସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି।
କାରିବିଆନ ଖେଳାଳିମାନେ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭସ୍ ୨୧ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଟେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ୪୮ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାଡେନ୍ ସିଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ୨୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଆବାସ ୧୭ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ୍ରେ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବାବର ଆଜମ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।