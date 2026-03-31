Odisha News: ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ, ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ପୋର୍ଟିଙ୍ଗ ବିଜୟ

Odisha News: ପାରାଦ୍ୱୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ (ପିସିଏଲ)ରଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ' ଶ୍ରୀ ରାମ ସ୍ପୋର୍ଟିଙ୍ଗ 'ର ବିଜୟ।
ଆଇପିଏଲ ଭଳି ପାରାଦୀପ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ର ମହାସମର ପିସିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ପୂର୍ବରୁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ଟିମ ର ଖେଳାଳି ଓ ସମର୍ଥକ ମାନେ ପାରାଦୀପ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରେ ପୂଜାର୍ଚନା ସାରି ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରେ ପାରାଦୀପ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ମଧୁବନ ଏନଏସି କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିସିଏଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ସହତ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ ରେ ‘ଡି.କେ. ଟୀ. ଷ୍ଟାର୍ସ ’ ଓ ଦଳ ‘ଶ୍ରୀ ରାମ ସ୍ପୋର୍ଟିଙ୍ଗ’ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ଶ୍ରୀ ରାମ ସ୍ପୋର୍ଟିଙ୍ଗ’ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ର ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଡି. କେ. ଟୀ. ଷ୍ଟାର୍ସ ’ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୧୧୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶାଶ୍ଵତ ମହାନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ ଦେଖାଇ ୩୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଓ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୨୧ ରନ ଦେଇ ୩ ଉଇକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଜବାବରେ’ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ପୋର୍ଟି ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ୧୯.୦୧ ଓଭର ରେ ୧୧୯ ରନ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ପୋର୍ଟିଙ୍ଗ ର ଅଧିନାୟକ ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ ୩୨ ବଲ ରେ ୩୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଆଲୋକ କୁମାର ବାରିକ( ୧୭ ବଲ ରୁ ୧୨ ରନ ଏବଂ ୪ ଓଭର ବୋଲିଙ୍ଗ କରି ୨୪ ରନ ବ୍ୟୟ କରି ୩ ଟି ଉଇକେଟ) ଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ।