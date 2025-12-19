Sri Lanka T20 World Cup squad: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନେତୃତ୍ୱ

Sri Lanka T20 World Cup squad: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Sri Lanka T20 World Cup squad: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ୧୫ ଜଣକୁ କମାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜ ଦଳରେ ୨୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ICC ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳରେ ୨୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକାଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୋଦୟ ବିକ୍ରମାସିଙ୍ଘେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ଚାରିଥ୍ ଅସଲଙ୍କାଙ୍କ ଫର୍ମ ଖରାପ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦାସୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜିମ୍ବାୱେ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଓମାନ ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଦଳକୁ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳିବ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ: ଦାସୁନ୍ ଶନାକା (ଅଧିନାୟକ), ପୃଥମ୍ ନିସଙ୍କା, କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍, କମିଲ ମିଶାରା, କୁସାଲ ପରେରା, ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା, ନିରୋଶନ ଡିକୱେଲା, ଜାନିଥ ଲିଆନାଜେ, ଚାରିଥ ଅସଲଙ୍କା, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ପୱନ ରତ୍ନାୟାକେ, ସାହନ ଆର୍ଚିଗେ, ୱାନାଇଣ୍ଡୁ ହସରଙ୍ଗା, ଡୁନିଥ୍ ୱେଲାଲେଜ୍, ମିଲନ୍ ରତ୍ନାୟାକେ, ନୁୱାନ୍ ଥୁଶାରା, ଇଶାନ୍ ମାଲିଙ୍ଗା, ଦୁଷ୍ମାନଥା କାମିରା, ପ୍ରମୋଦ ମଦୁଶାନ୍, ମାଥେଶା ପାଥିରାଣା, ଦିଲଶାନ୍ ମଦୁଶଙ୍କା, ମହେଶ ତିକ୍ଷଣା, ଦୁଶାନ୍ ହେମନ୍ଥା, ବିଜୟକାନ୍ତ ବ୍ୟାସକାନ୍ତ ଓ ଟ୍ରେଭିନ୍ ମାଥ୍ୟୁ।
Also Read: India squad: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ? ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ
Also Read: Shubman Gill: ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳିବେ କି ଶୁବମନ ଗିଲ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକ