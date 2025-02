Cricketer Retirement: ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ନେଲେ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

Cricketer Retirement: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିମୁଥ କରୁଣାରତ୍ନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ଗାଲେରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହିପରି ସେ ସେହି ବିଶେଷ ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଅବସର ନେବେ। ଏହା ପରେ ସେ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲବିଦା କହିବେ।

କ୍ରିକବଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଖେଳରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କରୁଣାରତ୍ନେ ନିଜର ଶେଷ ସାତଟି ଟେଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର ୧୮୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

DIMUTH KARUNARATNE RETIRING FROM CRICKET

- Karunaratne will be playing his 100th Test against Australia during the 2nd Test and he will be retiring from International cricket after the match. [Sportspavilion] pic.twitter.com/n3gt91FLx6

