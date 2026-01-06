Steve Smith Record: ଶତକ ମାରି ସଚିନ-ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍

Steve Smith Record: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
Steve Smith Record: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୨୦୨୫-୨୬ ଆଶେସ୍ ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକର ଲହରୀ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (SCG) ରେ ଜୋ ରୁଟ୍ (୧୬୦) ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ (୧୬୩) ପରେ, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ମଧ୍ୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ର ତୃତୀୟ ଦିନ (୬ ଜାନୁଆରୀ), ସ୍ମିଥ୍ SCG ରେ ୧୬୬ ବଲ୍ ରେ ନିଜର ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୩୭ ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ। ସ୍ମିଥ୍ ଏହି ଶତକ ସହିତ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ସ୍ମିଥ୍ ୩୭ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ଭାବରେ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚିନ୍ ୨୨୦ ଇନିଂସରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ସ୍ମିଥ୍ କେବଳ ନିଜରର ୨୧୯ ତମ ଇନିଂସରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସ୍ମିଥ୍ ଙ୍କ ଦେଶର ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୧୨ ଇନିଂସରେ ୩୭ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ପରେ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା (୨୧୮ ଇନିଂସ) ଅଛନ୍ତି। ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି।
ଦ୍ରୁତତମ ୩୭ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲକରିଥିବା ଖେଳାଳି ତାଲିକା
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍
ସ୍ମିଥ୍ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଥିଲେ (୩୬ ଶତକ)। ଏବେ କେବଳ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, କାଲିସ୍, ପଣ୍ଟିଂ, ରୁଟ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗାକାରା ସ୍ମିଥ୍ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ:
ଆଶେସ୍ ସିରିଜରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସ୍ମିଥ୍
ଆଶେସ୍ ସିରିଜରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଙ୍କର ଏହା ୧୩ତମ ଶତକ ଥିଲା। ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ମିଥ୍ ଏବେ ଜ୍ୟାକ୍ ହବ୍ସ (୧୨)ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଶେସ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍, ଯିଏ ୧୯ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସ୍ମିଥ୍ ଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସାତଟି ଶତକ ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି ସ୍ମିଥ୍ ଙ୍କ ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ମନେହୁଏ।
ଆଶେସରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ଖେଳାଳି: