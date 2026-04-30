IPL 2026: ରିକେଲଟନଙ୍କ ଶତକ ବେକାର, ହାରିଲା ମୁମ୍ବାଇ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:42 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୪୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୮ଟି ବଲ ବାକି ଥାଇ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। 

ୱାଂଖଡ଼େରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଦଳକୁ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ୭.୧ ଓଭରରେ ୯୩ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଜ୍ୟାକ୍ସ ୨୨ ବଲ୍ ଖେଳି ୪୬ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରିକେଲଟନ୍ ୫୫ ବଲ୍ ଖେଳି ୮ ଛକା ଏବଂ ୧୦ ଚୌକା ସହିତ ୧୨୩ ରନ୍ ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୩୧ ରନ, ନମନ ଧୀର ୨୨ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗ ସର୍ବାଧିକ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଜବାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ SRH ୧୮.୪ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୪ ବଲ୍‌ରେ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ୮ ଛକା ଏବଂ ୪ ଚୌକା ସହିତ ୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୬୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସଲିଲ୍ ଆରୋରା ୧୦ ବଲ୍‌ରେ ୫ ଚୌକା ସହିତ ଅପରାଜିତ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। SRH ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

Soubhagya Ranjan Mishra

