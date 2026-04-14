Zee OdishaOdisha Sports

IPL 2026: ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟରେ ବ୍ରେକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିଜୟ

ଲଗାତାର ୪ଟି ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରେ ପରାଜୟର ମୁଁହ ଦେଖିଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୨୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୧୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:41 AM IST

IPL 2026: ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟରେ ବ୍ରେକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିଜୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଗାତାର ୪ଟି ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରେ ପରାଜୟର ମୁଁହ ଦେଖିଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୨୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୧୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୧୫୯ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 

ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସନରଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ଼ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଖାତା ନ ଖୋଲିପାରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଫଳରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଇଶାନ କିସାନ ଓ ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ଼ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ। ଇସାନ କିସାନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୯୧ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ହେନରିଚ କ୍ଲାସେନ ୪୦, ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ଼ ୧୮, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ୨୮ ଓ ସଲିଳ ଅରୋରା ୨୪ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦିପ ଶର୍ମା, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ରିୟାନ ପରାଗ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକଟେ ନେଇଥିଲେ। 

ଜବାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଥିଲା। ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଡୋନୋଭାନ ଫେରେଇରାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବାକିଥାଇ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଡୋନୋଭାନ ୪୪ ବଲ ଖେଳି ୬୯ ରନ କରିଥିଲେ।ସେହିପରି ଜାଡେଜା ୩୨ ବଲରେ ୪୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୦ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୧, ରିଆନ ପରାଗ ୪, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ୨୫ ରନ କରି ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ଓ ସାକିବ ହୁସେନ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଇସାନ ମାଲିଙ୍ଗା ୨ଟି ୱିକେଟ ହାତେଇଥିଲେ। 

About the Author
Prabhudatta Moharana

