Suryakumar Yadav Fined: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଝଟକା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ICC

Suryakumar Yadav Fined: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଇସିସି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇସିସି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରିଛି।

 

Edited By:  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:18 PM IST

Suryakumar Yadav Fined 30% of Match Fee: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁଆଇସିସି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପରେ ଆଇସିସି ଏକ ଶୁଣାଣି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା, ଯାହା ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏକପାଖିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ICC ଏହି ମାମଲା ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।

କ’ଣ କହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ?
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍‌ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଜୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପିସି ସମୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଖେଳର ଭାବନାକୁ ​​ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଅଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମସ୍ତ ପୀଡିତଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ପୁନଃ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦଳ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ପରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ।

