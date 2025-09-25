Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2936633
Zee OdishaOdisha Sports

Suryakumar Yadav: ଆଇସିସି ଶୁଣାଣିରେ ହାଜର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ; ମିଳିପାରେ ଏହି ସଜ୍ଜା

Asia Cup 2025: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ICC ନିକଟରେ PCB ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:53 PM IST

Trending Photos

Suryakumar Yadav News
Suryakumar Yadav News

Asia Cup 2025: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ (Suryakumar Yadav) ବୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ICC ନିକଟରେ PCB ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ICC ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କୁ (Richi Richardson) ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା।

ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ T20 ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, BCCI ସିଇଓ ହେମାଙ୍ଗ ଅମିନ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ସୁମିତ ମଲ୍ଲପୁରକର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ମିଳିପାରେ।

ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ମାମଲାରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଏ କିମ୍ୱା ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୧୫% କଟାଯାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାମଲାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେବେଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ନିଜର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପହଲଗାମରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଖେଳର ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ICCରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Suryakumar Yadav
ଆଇସିସି ଶୁଣାଣିରେ ହାଜର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ; ମିଳିପାରେ ଏହି ସଜ୍ଜା
Ollywood News
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟିମ୍
PM Narendra Modi
ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର !
Odisha news
ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଜବର ଦଖଲ
CBDT
କରଦାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ସରକାର
;