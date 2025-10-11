Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2957748
Zee OdishaOdisha Sports

ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରକା ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା । ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:17 PM IST

Trending Photos

ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୦୨୫ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରକା ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା । ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ସେହିପରି ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ ଏବଂ ଟେନିସ ଖେଳାଳି ଆହାନ ଉପବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ୧୯୯୩ ମସିହାରୁ ‘ଇମ୍ପାକ୍ଟ’ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।‘ଇମ୍ଫା’ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ ମେଟାଲ୍ସ ପବ୍ଲିକ ଚାରିଟେବଲ୍‌ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଇମ୍ପାକ୍ଟ) ।

Also Read- Weekly lucky Zodiac Sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୫ ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ପାଇବେ ଧନ, ରହିବେ ଖୁସି

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate Weekly Update: ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଏତିକି ବଢିଗଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odisha cm mohan majhi
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା
Jay Dholakia Join BJP
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ !
social media
ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବ, ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ
top 10 news today
Top 10 News: ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
crime news
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଲଜ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ