T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍

ICC T20 World Cup 2026 tickets: ଆଇସିସି T20 ବିଶ୍ୱକପର ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ। ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୭ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ୫ଟି ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତିନୋଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏବେ ICC ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୪୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦୦ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ https://tickets.cricketworldcup.com ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ଆଇସିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇନାଲ୍ ସମେତ ୫୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ। ଯାହା କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଯାହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।