ENG vs SL: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

T20 World Cup 2026, England vs Sri Lanka: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରବିବାର ପାଲେକେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୧୪୭ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୧୬.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

Feb 22, 2026, 07:00 PM IST

T20 World Cup 2026, England vs Sri Lanka: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ରବିବାର ପାଲେକେଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୪୭ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୧୬.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୫ ରନ୍ ଦେଇ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଇଂଲିଶ୍ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିନଥିଲା। କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ୧୩ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡୁନିଥ୍ ୱେଲାଲେଜ୍ ୧୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୨ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଏବଂ ଲିଆମ୍ ଡସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍ ମଧ୍ୟ ୩.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସୁପର ୮ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

