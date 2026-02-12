Advertisement
IND vs NAM: ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଇଶାନଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍... ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ

IND vs NAM: ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଇଶାନଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍... ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ

ଭାରତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୧୦ ଓଭର ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଭାରତ ୨୦୬ ରନ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୯୩ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:43 PM IST

IND vs NAM: ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଇଶାନଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍... ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ

IND vs NAM T20 World Cup 2026: ଭାରତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା । କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୧୦ ଓଭର ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଭାରତ ୨୦୬ ରନ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୯୩ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆସିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଓପନର ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମସନ ୮ ବଲ୍ ରେ ୨୨ ରନ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ୨୫ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟା ୧୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ, ଇଶାନ କିଷାନ ମାତ୍ର ୨୪ ବଲ୍ ରେ ୫ ଛକା ଏବଂ ୬ ଚୌକା ସହିତ ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ କାରଣରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭର ପରେ ୧୧୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୫୦ ରନ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି, ଶେଷ ୧୦ ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ ୮୯ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ନାମିବ୍ୟା ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଇରାସମସ୍ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ମିତ୍, ଚିକୋଙ୍ଗୋ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ ସ୍କୋଲ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ବୁମରାହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନାମିବ୍ୟା ମାତ୍ର ୧୧୬ ରନ୍ ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ, ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିହେବ।

