T20 World Cup 2026: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଇରଫାନ ପଠାନ

T20 World Cup 2026: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ଇରଫାନ ପଠାନ କ୍ରୋଧିତ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୮୯ ରନର ଇନିଂସ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କମେଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ, ଇରଫାନ କହିଥିଲେ, "ଉଭୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୁମରାହ ୧୬ ଏବଂ ୧୮ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ବୁମରାହ ଏହି ୧୨ ବଲ୍ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରନ୍ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ବୁମରାହ ୧୬ ଓଭରରେ ୮ ରନ ଏବଂ ୧୮ ଓଭରରେ ୬ରନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି।"
ସଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ସାମସନ୍ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ବୋଲିଂ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି।" ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।"
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତକ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଶତକ ଚିନ୍ତା କରି ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ; ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖେଳର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆସେ। ଏହା ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଦିନିକିଆ ଭଳି ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଗତିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶେଷରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ରନ୍ କରିପାରିବେ।"