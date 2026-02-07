T20 World Cup 2026: ଆଜିଠୁ ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଟକ୍କର,ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ଆମେରିକା

T20 World Cup 2026: ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟ୍ ୨୦ଟି ଦଳ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଉଦଘାଟନୀ ଦିବସରେ ମୋଟ୍ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ତ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ।
T20 World Cup 2026: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟ୍ ୨୦ଟି ଦଳ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଉଦଘାଟନୀ ଦିବସରେ ମୋଟ୍ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ତ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଓ୍ବେଷ୍ଚଇଣ୍ତିଜ୍ ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ୨୦ଟି ଦଳ ୪ଟି ଗ୍ରୃପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଳ ସୁପର୍-୮କୁ ଉନ୍ନିତ ହେବ।
ସୁପର-୮ରେ୨ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ। ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ ଗ୍ରୃପ୍ ରେ ୨ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ। ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ଭାରତ ଦ୍ବିତୀୟଥର ଦ୍ବିତିୟ ଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଆୟୋଜନ୍ କରୁଛି। ୨୦୦୭ରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିଥିଲା । ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଆନ୍ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ୍ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଇଦାନ୍ କୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ଙ୍କ ସହ ଅଭିଶେକ୍ ଶର୍ମା ଇନିସଂ ଓପନ୍ କରିବେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଙ୍କୁ ବାହାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିଲକ୍ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ତ୍ୟା, ଯଶପ୍ରିତ୍ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କୁଲଦୀପ୍ ଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୋନାକ୍ ପଟେଲ୍ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ବ ନେବେ। ସେପଟେ, ପାକିସ୍ତାନ୍ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବିଶ୍ବକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରିବାକୁ ଚାହିଁବନି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏକ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।