Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3118159
Zee OdishaOdisha SportsT20 World Cup 2026: କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ ନିରାଶ ! ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆଶା ଧୂଳିସାତ

T20 World Cup 2026: କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ ନିରାଶ ! ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆଶା ଧୂଳିସାତ

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବାତିଲ ହେବା ପରେ, ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୧ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୨୪ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ତା’ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା ହେବ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:38 PM IST

Trending Photos

T20 World Cup 2026: କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ ନିରାଶ ! ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆଶା ଧୂଳିସାତ

T20 World Cup 2026: ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଲ ପଡିନଥିଲା ।

ବର୍ଷା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଛି

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବାତିଲ ହେବା ପରେ, ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୧ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୨୪ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ତା’ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା ହେବ। ଫେବୃଆରୀ ୨୫ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଫେବୃଆରୀ ୨୭ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ତିନୋଟିରେ ଜିତିବା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ତିନି ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ତା’ପରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୩୨ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତଠାରୁ ୬୧ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତା’ପରେ ନାମ୍ବିଆକୁ ୧୦୨ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ତିନୋଟିରେ ଜିତିବା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍‌ ଡି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ୟୁଏଇକୁ ଦଶ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କିୱିମାନଙ୍କୁ ସାତ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କାନାଡାକୁ ଆଠ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।

ରବିବାର ଦୁଇଟି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍‌

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ରବିବାର ଦୁଇଟି ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଲେକେଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ, ତା’ପରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ମୁକାବିଲା ହେବ

Also Read- ବିଦେଶୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଶିଖର ଧାୱନ୍ !

Also Read- Weather Update: ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା! ୨୨ରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

shikhar Dhawan
ବିଦେଶୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଶିଖର ଧାୱନ୍ !
top 10 news today
Top 10 News: SIR ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାପିଂ, ବଜ୍ରପାତ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Shiksha Mitra Salary Hike
Shiksha Mitra Salary Hike: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ଶିକ୍ଷା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ
Odisha jobs
Odisha Jobs: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜବ୍ ନେଇ
love marriage
Love Marriage: ବାପା-ମାଙ୍କ ସହମତି ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସରକାର କଲେ