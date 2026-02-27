Rinku Singh: ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ...

Advertisement
Rinku Singh: ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆଣିଛି। ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପିତା ଖାନଚାନ୍ଦ, ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲିଭର କ୍ୟାନସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:25 PM IST

ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଯେକୌଣସି ପୁଅ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ରିଙ୍କୁ ଦେଶ ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରି ସାହସ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପରେ, ରିଙ୍କୁ ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସକାଳ ୫ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ପରେ ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍: 
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୁ ଯିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ଗ୍ରୁପରୁ ଶେଷ ଚାରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ବାୱେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

